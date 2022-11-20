Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, crown
20 590 ₽
В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья
|Размер скатерти, мм
|Кол-во чехлов, шт
|1300/1800
|4
|1500/2000
|4
|d1800
|4
|1300/1800
|6
|1500/2000
|6
|d1800
|6
Новогодний бант на стул 11
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Комплект столовый 8, лен
Комплект столовый 7, лен
Комплект столовый 6, лен
Комплект столовый 5, лен
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05