Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, красный

7 оценок

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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, красный

4.6
20 590 ₽
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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, бордо
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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, soft

Характеристики товара

Описание

В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья

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Основные характеристики

  • Материалжуравинка, габардин

Варианты размеров

Размер скатерти, мм Кол-во чехлов, шт
1300/1800 4
1500/2000 4
d1800 4
1300/1800 6
1500/2000 6
d1800 6

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