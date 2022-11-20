Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, красный
20 590 ₽
В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья
|Размер скатерти, мм
|Кол-во чехлов, шт
|1300/1800
|4
|1500/2000
|4
|d1800
|4
|1300/1800
|6
|1500/2000
|6
|d1800
|6
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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, admiral
Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, tropikal
Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, crown
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
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Столовая группа 05
Столовая группа 06