Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, tropikal

11 оценок

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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, tropikal

4.6
20 590 ₽
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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, admiral
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Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, crown

Характеристики товара

Описание

В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья

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Основные характеристики

  • Материалжуравинка, габардин

Варианты размеров

Размер скатерти, мм Кол-во чехлов, шт
1400/1800 4
1400/2100 4
1400/1800 6
1400/2100 6

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