Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, tropikal
20 590 ₽
В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья
|Размер скатерти, мм
|Кол-во чехлов, шт
|1400/1800
|4
|1400/2100
|4
|1400/1800
|6
|1400/2100
|6
Новогодний чехол на стул 03
Стул складной банкетный Lite, черный
Чехол 55, темно-серый
Чехол 24, габардин
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, фиолетовый
Часы напольные 01071
Часы напольные 01075
Часы напольные 01074
Часы напольные 01076
Часы напольные 01073
Комплект столовый 9, лен
Комплект столовый 8, лен
Комплект столовый 7, лен
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06