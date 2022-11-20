Характеристики товара
Основные характеристики
Состав: хлопок - 30%, полиэстер - 70%
Плотность: 200 г/м2
Описание: ткань с высоким содержанием тефлона в составе
Скачайте предложение по этому товару
Состав: хлопок - 30%, полиэстер - 70%
Плотность: 200 г/м2
Описание: ткань с высоким содержанием тефлона в составе
|Размеры, см
|Стоимость, руб
|145х145
|1780
|145х195
|2290
|145х235
|2730
|170х170
|3910
|180х180
|4120
|190х190
|4330
|200х200
|4550
|210х210
|4760
|250х250
|5610
|D170
|3730
|D180
|3940
|D200
|4350
|D210
|4560
|D250
|5390
|D280
|6020
|D300
|6430
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму