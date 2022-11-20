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          Фотография Скатерть Janet от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Скатерть Janet

          4.8
          Оптовая цена
          от 1 780 ₽
          от 20 шт
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          Скатерть Janet
          Скатерть Janet
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав: хлопок - 30%, полиэстер - 70%

          Плотность: 200 г/м2

          Описание: ткань с высоким содержанием тефлона в составе

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размеры, см Стоимость, руб
          145х145 1780
          145х195 2290
          145х235 2730
          170х170 3910
          180х180 4120
          190х190 4330
          200х200 4550
          210х210 4760
          250х250 5610
          D170 3730
          D180 3940
          D200 4350
          D210 4560
          D250 5390
          D280 6020
          D300 6430

          Сделаем любую скатерть на заказ

          Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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