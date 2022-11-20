Размер: 145х145 см (2шт)
Материал: Рогожка
Состав материала: 100% Полиэстер
Плотность ткани: 325 г/м2
Форма: Квадратная
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