Характеристики товара
Основные характеристики
Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
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Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
|Размеры, см
|Стоимость, руб
|145х145
|1110
|145х195
|1420
|145х235
|1620
|170х170
|2350
|180х180
|2480
|190х190
|2610
|200х200
|2730
|210х210
|2850
|250х250
|3350
|D170
|2240
|D180
|2360
|D200
|2590
|D210
|2730
|D250
|3210
|D280
|3580
|D300
|3820
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