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          Фотография Скатерть Madrid от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Новинка

          Скатерть Madrid

          4.2
          Оптовая цена
          от 1 110 ₽
          от 20 шт
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          Скатерть Madrid
          Скатерть Madrid
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%

          Плотность: 231 г/м2

          Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса

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          Варианты размеров

          Размеры, см Стоимость, руб
          145х145 1110
          145х195 1420
          145х235 1620
          170х170 2350
          180х180 2480
          190х190 2610
          200х200 2730
          210х210 2850
          250х250 3350
          D170 2240
          D180 2360
          D200 2590
          D210 2730
          D250 3210
          D280 3580
          D300 3820

          Сделаем любую скатерть на заказ

          Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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