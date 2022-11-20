Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Размер см
|Оптовая цена руб
|145х145 см
|1650
|145х195 см
|2120
|145х235 см
|2440
|170х170 см
|3590
|180х180 см
|3790
|190х190 см
|3980
|200х200 см
|4170
|210х210 см
|4360
|250х250 см
|5140
|D170 см
|3420
|D180 см
|3590
|D200 см
|3990
|D210 см
|4180
|D250 см
|4940
|D280 см
|5490
|D300 см
|5920
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
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Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло руководителя TopChairs City, бежевое
Кресло руководителя TopChairs City, белое
Кресло офисное TopChairs City S, черное
Кресло офисное TopChairs City S, коричневое
Кресло офисное TopChairs City S, серое