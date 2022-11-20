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Скатерть Microfibra - фото 1

Скатерть Microfibra

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Популярные варианты ткани

Скатерть Microfibra - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть Microfibra - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть Microfibra - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

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Варианты размеров

Размер см Оптовая цена руб
145х145 см 1650
145х195 см 2120
145х235 см 2440
170х170 см 3590
180х180 см 3790
190х190 см 3980
200х200 см 4170
210х210 см 4360
250х250 см 5140
D170 см 3420
D180 см 3590
D200 см 3990
D210 см 4180
D250 см 4940
D280 см 5490
D300 см 5920
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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