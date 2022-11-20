Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Размер см
|Оптовая цена руб
|145х145 см
|1190
|145х195 см
|1540
|145х235 см
|1760
|170х170 см
|2560
|180х180 см
|2690
|190х190 см
|2840
|200х200 см
|2970
|210х210 см
|3110
|250х250 см
|3660
|D170 см
|2440
|D180 см
|2570
|D200 см
|2840
|D210 см
|2970
|D250 см
|3490
|D280 см
|3910
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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