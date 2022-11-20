Товар в корзине. Перейти
Скатерть Panama Dolce - фото 1

Скатерть Panama Dolce

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть FIRENZE
Скатерть FIRENZE
Следующий Скатерть Сатин
Скатерть FIRENZE

Популярные варианты ткани

Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть Panama Dolce - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Размер см Оптовая цена руб
145х145 см 1190
145х195 см 1540
145х235 см 1760
170х170 см 2560
180х180 см 2690
190х190 см 2840
200х200 см 2970
210х210 см 3110
250х250 см 3660
D170 см 2440
D180 см 2570
D200 см 2840
D210 см 2970
D250 см 3490
D280 см 3910
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
С этим товаром покупают
Столешница HPL, 40 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Столешница HPL, 40 мм, круглая

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
15

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 60 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Столешница HPL, 60 мм, круглая

Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная

Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое

В наличии 45 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking, сероеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Viking, серое

В наличии 31 шт.
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое

Кресло офисное TopChairs Crown, коричневоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99023
44 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое

Кресло для офиса ОПТИМА СТАНДАРТ с подголовникомНастоящее фото товара Кресло для офиса ОПТИМА СТАНДАРТ с подголовником, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
16

Кресло для офиса ОПТИМА СТАНДАРТ с подголовником

Другие товары из разделаскатерти
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 620
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 смНастоящее фото товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
15

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от550
7

Скатерть Габардин