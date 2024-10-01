Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина900 мм
- Материалжуравинка
- Цветслоновая кость
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Скатерть Габардин
Скатерть 1900*1400, журавинка ромб белый, 1 шов
Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва
Скатерть журавинка белая гладь, D335, в пол, 1 шов
Скатерть прямоугольная 320*290, в пол, журавинка гладь белая, без шва
Скатерть прямоугольная, 3600*1400, журавинка ромб белый, 1 шов
Скатерть прямоугольная 3000*2300, в пол, журавинка, гладь белая, со стачным швом
Скатерть прямоугольная 3000*2300, журавинка, гладь белая
Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, 2 стачных шва
Скатерть круглая D3000, журавинка, гладь белая, со стачным швом
Чехол для стола 01
Чехол для стола 09, красный
Чехол для стола 03, темно-синий
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый
Чехол на стол 05, D800, H75, спандекс черный