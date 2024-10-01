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Скатерть прямоугольная 1500*900, журавинка, гладь слоновая кость - фото 1

Скатерть прямоугольная 1500*900, журавинка, гладь слоновая кость

Артикул: CH-065-494
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветслоновая кость
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

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