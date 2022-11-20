Фотография Скатерть Ричард от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Скатерть Ричард

4.3
Оптовая цена
от 770 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скатерть Ричард
Скатерть Ричард
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Скатерть Ричард

4.3
770 ₽
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2-110510 шампань2-110510 шампань2-181763 красный2-181763 красный2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий1927-010101 белый1927-010101 белый1346-010101 белый1346-010101 белый1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый1812-161004 бордо1812-161004 бордо116 Золотой116 Золотой162 Красный162 Красный1625-010101 белый1625-010101 белый1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый002-141119 бежевый 002-141119 бежевый 1835-0101011835-010101ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый1000-9051000-9051000-5131000-5131000-1071000-1071000-0001000-000
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Характеристики товара

Основные характеристики

Цены уточняйте у менеджера.

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Варианты размеров

Размер, мм Стачной шов Стоимость, руб
900/900 нет 770
900/1100 нет 880
1100/1100 нет 880
1450/1450 нет 1090
1450/1950 нет 1450
1450/2350 нет 1690
1700/1700 нет
 2350
1800/1800 нет
 2470
1900/1900 нет
 2590
2000/2000 нет
 2720
2100/2100 нет
 2850
2500/2500 нет
 3350
D 170 нет 2480
D 180 нет 2570
D 200 нет 2880
D 210 нет 3010
D 250 нет 3530
D 280 нет 3930
D 300 нет 4190
D 330 есть 6550

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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