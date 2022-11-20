Характеристики товара
Основные характеристики
Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
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Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Плотность: 231 г/м2
Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса
|Размеры, см
|Стоимость, руб
|145х145
|1640
|145х195
|2120
|145х235
|2440
|170х170
|3590
|180х180
|3780
|190х190
|3980
|200х200
|4170
|210х210
|4360
|250х250
|5140
|D170
|3420
|D180
|3610
|D200
|3990
|D210
|4180
|D250
|4940
|D280
|5510
|D300
|5890
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