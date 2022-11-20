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Скатерть Saten - фото 1

Скатерть Saten

13 оценок
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Популярные варианты ткани

Скатерть Saten - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть Saten - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Saten - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Saten - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Saten - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Saten - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть Saten - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть Saten - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Saten - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть Saten - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть Saten - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть Saten - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть Saten - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть Saten - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть Saten - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

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Варианты размеров

Размер см Оптовая цена руб
145х145 см 1510
145х195 см 1940
145х235 см 2240
170х170 см 3280
180х180 см 3460
190х190 см 3640
200х200 см 3820
210х210 см 3990
250х250 см 4690
D170 см 3130
D180 см 3290
D200 см 3650
D210 см 3820
D250 см 4520
D280 см 5030
D300 см 5390
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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