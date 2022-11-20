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          Фотография Скатерть Vigo от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Скатерть Vigo

          4.4
          Оптовая цена
          от 1 640 ₽
          от 20 шт
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          Скатерть Vigo
          Скатерть Vigo
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав: хлопок - 50%, полиэстер - 50%

          Плотность: 231 г/м2

          Описание: высококачественная жаккардовая ткань премиум-класса

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размеры, см Стоимость, руб
          145х145 1640
          145х195 2120
          145х235 2440
          170х170 3580
          180х180 3780
          190х190 3970
          200х200 4160
          210х210 4360
          250х250 5130
          D170 3410
          D180 3590
          D200 3980
          D210 4170
          D250 4930
          D280 5490
          D300 5880

          Сделаем любую скатерть на заказ

          Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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