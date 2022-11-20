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          Фотография Сказочный игровой домик от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Сказочный игровой домик

          4.2
          Оптовая цена
          от 14 690 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Сказочный игровой домик
          Сказочный игровой домик
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          Характеристики товара

          Описание

          Благодаря своему привлекательному и магическому дизайну домик станет украшением игровой комнаты или придомовой территории в теплое время года.

          Фасад сказочного жилища выполнен в ярких цветах: крыша лавандового цвета, украшенная золотистыми звездочками, сиреневые и серые стенки, декорированные изображением сказочных единорогов.

          Внутри домика ребенок с удовольствием будет проводить время, придумывая увлекательные сюжеты, принимать гостей, устраивать пикники, мечтать или фантазировать в одиночестве.

          Домик состоит из прочных пластиковых деталей с крепежом, для его установки не требуется дополнительных приспособлений.

          Внутри домика просторная комнатка с 4 маленькими окошками для вентиляции. Вход - арочного типа с маленькой открывающейся дверкой.

          Личное игровое пространство станет стимулом для игр на свежем воздухе, способствующих развитию воображения, гармоничного физического развития, координации движений и ловкости.

          Домик изготовлен из высокопрочного пластика, экологически безопасного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

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          Основные характеристики

          • Высота1235
          • Ширина1218
          • Глубина1045
          • Вес15,9

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