Характеристики товара
Описание
Благодаря своему привлекательному и магическому дизайну домик станет украшением игровой комнаты или придомовой территории в теплое время года.
Фасад сказочного жилища выполнен в ярких цветах: крыша лавандового цвета, украшенная золотистыми звездочками, сиреневые и серые стенки, декорированные изображением сказочных единорогов.
Внутри домика ребенок с удовольствием будет проводить время, придумывая увлекательные сюжеты, принимать гостей, устраивать пикники, мечтать или фантазировать в одиночестве.
Домик состоит из прочных пластиковых деталей с крепежом, для его установки не требуется дополнительных приспособлений.
Внутри домика просторная комнатка с 4 маленькими окошками для вентиляции. Вход - арочного типа с маленькой открывающейся дверкой.
Личное игровое пространство станет стимулом для игр на свежем воздухе, способствующих развитию воображения, гармоничного физического развития, координации движений и ловкости.
Домик изготовлен из высокопрочного пластика, экологически безопасного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
Основные характеристики
- Высота1235
- Ширина1218
- Глубина1045
- Вес15,9