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Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 1Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 2Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 3Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 4Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 5Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 6Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный - фото 7

Скидка 38% Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

Артикул: CH-050-925
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке. Подходит для небольших кухонь, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.
Цвет черный, сиденье и спинка выполнены из пластика HDPE - считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки и не трескается при ударной нагрузке. Усиленный металлический каркас выдерживает до 150 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 98*20*45
Масса брутто: 13,600
Объем: 0,060

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья375 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки13.60 кг

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