Характеристики товара
Описание
Длина: 2050 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 400 мм
Длина: 2050 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 400 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Ткань Tempo, рогожка
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
Подвесной светильник Fermi №1
Подвесной светильник Fermi №2
Подвесной светильник Fermi №3
Подвесной светильник Dewdrop №2
Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом