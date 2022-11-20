Характеристики товара
Описание
Длина: 1900 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Длина: 1900 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать EXB-07
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Ткань Opera, микрофибра
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Подвесной светильник Eustoma №4
Подвесной светильник Iceberg №1
Подвесной светильник Iceberg №2
Подвесной светильник Haze №1
Подвесной светильник Haze №2
Часы настенные Звезда