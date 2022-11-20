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Складной двухъярусный банкетный стол - фото 1

Складной двухъярусный банкетный стол

14 оценок
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Пуф-банкетка Луго
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Пуф-банкетка Луго

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса: металл

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Основные характеристики

  • Материал подстольясталь

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