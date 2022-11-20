Характеристики товара
Описание
Материал каркаса: металл
Основные характеристики
- Материал подстольясталь
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9
Стол Лидер 7
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди