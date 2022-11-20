Характеристики товара
Описание
Красивый столик с мозаикой - такая же неотъемлемая часть загородного участка, как цветник или качели. Без него, конечно, можно обойтись, но это будет уже совсем не то! И пусть миниатюрный Биллингс не позволит вам устроить грандиозное застолье, у него полно других талантов: круглый столик станет идеальным постаментом для кувшина с лимонадом, чашки освежающего чая, цветочного кашпо или другой мелочи; в любую обстановку он умеет внести интересные стильные нотки и легко находит себе место даже в небольшом дворике. Расцвеченный бело-голубыми арабесками и украшенный завитушками садовый столик из металла станет вашим любимчиком этим летом!
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Диаметр360 мм
- Материалметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3