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Складной кофейный столик с мозаикой Биллингс 67*36 см - фото 1Складной кофейный столик с мозаикой Биллингс 67*36 см - фото 2

Складной кофейный столик с мозаикой Биллингс 67*36 см

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Красивый столик с мозаикой - такая же неотъемлемая часть загородного участка, как цветник или качели. Без него, конечно, можно обойтись, но это будет уже совсем не то! И пусть миниатюрный Биллингс не позволит вам устроить грандиозное застолье, у него полно других талантов: круглый столик станет идеальным постаментом для кувшина с лимонадом, чашки освежающего чая, цветочного кашпо или другой мелочи; в любую обстановку он умеет внести интересные стильные нотки и легко находит себе место даже в небольшом дворике. Расцвеченный бело-голубыми арабесками и украшенный завитушками садовый столик из металла станет вашим любимчиком этим летом!

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Диаметр360 мм
  • Материалметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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