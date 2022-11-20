Складной стул Трансформер лайт бордо

14 оценок

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Складной стул Трансформер лайт бордо

4.5
12 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота840 мм

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