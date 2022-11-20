Складной стул Трансформер синий

10 оценок

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Складной стул Трансформер синий

4.3
15 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Cyborg Club, белый
Кресло пластиковое Cyborg Club, белый
Следующий Стул пластиковый Dalia, белый, тортора
Стул пластиковый Dalia, белый, тортора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
  • Высота810 мм

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