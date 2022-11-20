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Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая - фото 1

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Скульптура "Путешествие головы". Выполнен в Калифорнийском, Фьюжн стилях. Создателем этого аксессуара является Келли Уэрстлер (Kelly Wearstler), известный на весь мир американский дизайнер, модельер и писатель. Маленькая Головка с кристаллическим Ирокезом - скульптура Келли, которую она уменьшила, чтобы ее можно было легко перемещать и ставить на нужное Вам место. Ирокез в виде кристаллов смотрится ярко и блестяще, в полном смысле слова - в нем переливаются различные блики от освещения. Головка с кристаллическим Ирокезом добавит блеску и сказочности вашей комнате. Можете выбрать любой из пяти цветов: серебристый, черный, белый, бирюзовый и золотистый. Отлично подойдет для гостиной, комнаты, спальни, для офиса, кабина босса, директора, шоу-рум, студия, холл, прихожая, лаунж зона.

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Длина240 мм
  • Глубина130 мм

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