Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина130 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл, полимеры
- Цветсеребряный
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Стойка Личи Чарисса Q Модуль
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Фитостойка Луара фитония
Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Композиция Осока Ларди, кашпо Decollete Cubico W50
Цветочница парковая Классик