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Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная - фото 1Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная - фото 2Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная - фото 3

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина200 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Цветсеребряный

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