Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина130 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл, полимеры
- Цветзолотой
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Лофт перегородка №1
Стойка крокосмея Берклис
Фито стойка мох Фаюм
Стойка Сет Лаванда Нуар
Фитостойка Ювон суккуленты
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 3
Кашпо Шилонг матовое фисташковое