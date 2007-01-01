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Слэб акация Jolt

Артикул: CH-070-412
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешницы из акации мы закупаем в Индии. Только здесь это дерево достигает размеров, которые легко позволяют делать из него слебы. Мы долго искали материал для столешниц, который отвечал бы нашим требованиям. Акация превзошла все ожидания… Твердость этого дерева превышает твердость дуба. Высушенная древесина не коробится, не трескается, дерево не “ведет” и, кроме того, акация не боится колебаний влажности. А как красив спил акации! Солнечная, яркая, с богатой цветовой палитрой и потрясающей текстурой, акация стала находкой для производителей мебели. Ведь согласитесь, когда Вы сидите за обеденным столом, чрезвычайно важна эстетика! Эстетика во всем , от тарелки с едой и салфеток, до столешницы. И еще несколько подарков от акации: эта древесина сохраняет цветочный аромат до 50 лет и у нее потрясающий “ живой” край. Множество червоточин и природная кривизна ствола акации, делают столешницу роскошной. При надлежащем уходе столешница из акации прослужит десятки лет, не потеряв своей привлекательности. А стол из акации, с годами, станет антиквариатом, который Вы с гордостью передадите следующим поколениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота50 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыакация

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