Стол река из слэба карагача является оригинальным решением для обеденной зоны. Основа столешницы представлена натуральным материалом в виде цельных слэбов дерева. Центральная часть отводится вставке из полимерной смолы. Такая комбинация дерева и полимерной смолы напоминает извивистую реку, текущую вдоль берегов. Специальное покрытие позволяет защитить деревянную поверхность от влаги, деформации и перемены температур. Особой прочностью отличаются металлические ножки, которые удачно сочетаются с необычной столешницей. Возможно изготовление такого стола по индивидуальным размерам.
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