Стол Лофт-2
Стол Маргит
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Подвесной светильник Iceberg №2
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 102 см
Батут надувной - игровой центр Крепость
Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет
Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет
Батут надувной - игровой центр Замок
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
Стол Ванкувер
Стол Бостон, раздвижной