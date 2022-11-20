Слэб Иртыш

15 оценок

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Слэб Иртыш

5
69 500 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Атлас МН
Стул Атлас МН
Следующий Кресло Ральф коричневое
Кресло Ральф коричневое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм

Варианты покрытия

Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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