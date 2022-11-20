Фотография Слэб Маргуни от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Маргуни

4.5
Оптовая цена
от 29 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Маргуни
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Слэб Маргуни

4.5
29690 ₽
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Слэб Маргейт
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Слэб Марибор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина500 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

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