Фотография Слэб Марибор от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Марибор

4.1
Оптовая цена
от 36 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Марибор
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Слэб Марибор

4.1
36790 ₽
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Предыдущий товар в категории Слэб Маргуни
Слэб Маргуни
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Слэб Марилия

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина500 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

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