Фотография Слэб Маштага от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Маштага

5
Оптовая цена
от 75 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Маштага
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Слэб Маштага

5
75790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Толщина70 мм
  • Материал столешницыдерево

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