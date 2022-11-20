Фотография Слэб Маскоги от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Маскоги

4.7
Оптовая цена
от 61 100 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Маскоги
Слэб Маскоги
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Слэб Маскоги

4.7
61100 ₽
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Слэб Маршалл
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Слэб Маштага

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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