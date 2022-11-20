Фотография Слэб Медфорд от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Медфорд

4.6
Оптовая цена
от 75 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Медфорд
Слэб Медфорд
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Слэб Медфорд

4.6
75790 ₽
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Слэб Мейссон

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина650 мм
  • Толщина70 мм
  • Материал столешницыдерево

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