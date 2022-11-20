Фотография Слэб Мендхам от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мендхам

4.6
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 28 600 ₽
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Слэб Мендхам
Слэб Мендхам
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Слэб Мендхам

4.6
28600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина500 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

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