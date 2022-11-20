Фотография Слэб Мендоза от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мендоза

4.7
Оптовая цена
от 142 090 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Мендоза
Слэб Мендоза
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Слэб Мендоза

4.7
142090 ₽
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Слэб Мейссон
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Слэб Мендота

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Ширина950 мм
  • Толщина70 мм
  • Материал столешницыдерево

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