Фотография Слэб Мериден от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мериден

4.3
Оптовая цена
от 37 500 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Слэб Мериден
Слэб Мериден
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Слэб Мериден

4.3
37500 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Слэб Мендхам
Слэб Мендхам
Следующий Слэб Месила
Слэб Месила

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина500 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 540 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Chic коралл, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Chic коралл
Настоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Chic шоколадный
Настоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
5 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Chic бургунди
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover-9%
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Настоящее фото товара Перегородка Standart №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 020 ₽
Оптовая цена
4.8
Перегородка Standart №2
Настоящее фото товара Стул Vestito, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
26 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Vestito, зеленый
Настоящее фото товара Стул Vestito, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
26 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Vestito, бирюзовый
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Мармарис, оранжевый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Слэб Мескуит, произведённого компанией ChiedoCover
31 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Мескуит
Настоящее фото товара Слэб Метаири, произведённого компанией ChiedoCover
45 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Метаири
Настоящее фото товара Слэб Мидвейл, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Мидвейл
Настоящее фото товара Слэб Мидланд, произведённого компанией ChiedoCover
24 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Мидланд
Настоящее фото товара Слэб Миккели, произведённого компанией ChiedoCover
45 790 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Миккели
Настоящее фото товара Слэб Милфорд, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Милфорд
Настоящее фото товара Слэб Минстер, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Минстер
Настоящее фото товара Слэб Мирамар, произведённого компанией ChiedoCover
35 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Мирамар
Настоящее фото товара Слэб Мирианг, произведённого компанией ChiedoCover
36 400 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Мирианг
Настоящее фото товара Слэб Миссион, произведённого компанией ChiedoCover
24 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Миссион