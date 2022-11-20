Фотография Слэб Месила от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Месила

4.1
Оптовая цена
от 37 500 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Месила
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Слэб Месила

4.1
37500 ₽
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Слэб Мериден
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина500 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

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