Фотография Слэб Метаири от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Метаири

4.1
Оптовая цена
от 45 500 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Метаири
Слэб Метаири
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Слэб Метаири

4.1
45500 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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