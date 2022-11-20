Фотография Слэб Мейссон от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мейссон

4.9
Оптовая цена
от 104 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Мейссон
Слэб Мейссон
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Слэб Мейссон

4.9
104290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина950 мм
  • Толщина70 мм
  • Материал столешницыдерево

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