Фотография Слэб Мидвейл от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мидвейл

4.9
Оптовая цена
от 61 100 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Слэб Мидвейл
Слэб Мидвейл
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Слэб Мидвейл

4.9
61100 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Слэб Метаири
Слэб Метаири
Следующий Слэб Мидланд
Слэб Мидланд

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Miro, красный, произведённого компанией ChiedoCover-32%
12 990 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Miro, красный
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет карамель, произведённого компанией ChiedoCover-28%
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лоренс вельвет карамель
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-28%
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лоренс вельвет синий
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Прайм экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover-50%
12 490 ₽24 970 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Bianca
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Прайм экокожа коричневый
Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
9 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хилтон
Настоящее фото товара Стул прованс-1, произведённого компанией ChiedoCover
9 225 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прованс-1
Настоящее фото товара Стул прованс-1, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 947 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-1, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стол Восток-1Р, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Восток-1Р

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Слэб Миккели, произведённого компанией ChiedoCover
45 790 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Миккели
Настоящее фото товара Слэб Милфорд, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Милфорд
Настоящее фото товара Слэб Минстер, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Минстер
Настоящее фото товара Слэб Мирамар, произведённого компанией ChiedoCover
35 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Мирамар
Настоящее фото товара Слэб Мирианг, произведённого компанией ChiedoCover
36 400 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Мирианг
Настоящее фото товара Слэб Миссион, произведённого компанией ChiedoCover
24 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Миссион
Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Двухярусная кровать Наманган
Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Двухярусная кровать Наманган коричневый
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Прихожая лофт Нагпур