Фотография Слэб Милфорд от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Милфорд

4.9
Оптовая цена
от 61 100 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Милфорд
Слэб Милфорд
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Слэб Милфорд

4.9
61100 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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