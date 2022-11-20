Фотография Слэб Мирамар от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Слэб Мирамар

4.1
Оптовая цена
от 35 900 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Слэб Мирамар
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Слэб Мирамар

4.1
35900 ₽
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Слэб Минстер
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Слэб Мирианг

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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