Стол-река - отличное решение для изысканного интерьера
Благодаря индивидуальному подходу созданный у нас стол-река может быть украшением интерьера самых различных заведений и помещений:
• установленный в офисе он создаст оптимальную атмосферу для ведения деловых переговоров;
• используя его в кафе, баре или ресторане, можно привлечь посетителей, стремящихся отдохнуть в оригинальной обстановке;
• предмет интерьера также может стать идеальным дополнением к домашней обстановке независимо от того, это обеденный или журнальный стол река.
Одеяло хлопок 100% детское
Педикюрная группа S на гидравлике
Стул Ученик С1
Банкетка Флоренция
Банкетка Флоренция 2/2
Банкетка Флоренция 3
Банкетка Классика 3 Д
Банкетка Венеция 3 Д
Складной стул Трансформер бордо
Ковер AGATA LUXURY GOLD 133 x 190
Слэб Енисей
Слэб Днепр
Слэб Кама
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стол Ванкувер