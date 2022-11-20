Слэб Обь

7 оценок

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Слэб Обь

4.6
36 700 ₽
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Слэб Амур

Характеристики товара

Описание

Стол-река - отличное решение для изысканного интерьера

Благодаря индивидуальному подходу созданный у нас стол-река может быть украшением интерьера самых различных заведений и помещений:

• установленный в офисе он создаст оптимальную атмосферу для ведения деловых переговоров;

• используя его в кафе, баре или ресторане, можно привлечь посетителей, стремящихся отдохнуть в оригинальной обстановке;

• предмет интерьера также может стать идеальным дополнением к домашней обстановке независимо от того, это обеденный или журнальный стол река.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм

Варианты покрытия

Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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