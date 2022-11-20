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Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый - фото 1Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый - фото 2Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый - фото 3

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый

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Характеристики товара

Описание

Слим Kids Модный, компактный и функциональный диван Уникальная авторская разработка дизайнеров и технологов - стильный, компактный и уютный диван Слим Kids. Модель выполнена в стиле минимализм и является универсальной по дизайну. В качестве обивки выступает мягкий и практичный велюр. А подлокотники и съемные подушки украшены актуальным контрастным кантом. Деревянные опоры придают дивану современный силуэт и облегчают уборку. Благодаря небольшим габаритам и функциональности Слим Kids отлично впишется в детскую комнату, небольшую квартиру-студию или на дачу.

МЕХАНИЗМ

Все элементы продуманны и функциональны. Простая и надежная конструкция подходит для ежедневного использования. Механизм трансформации «Кемпинг» позволяет получить широкое удобное спальное место.

ОСНОВАНИЕ

Качественный высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон.

КАРКАС

В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.

ОБИВКА

Обивка дивана - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань. Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).

Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габариты (см): 134х83х80
Спальное место (см): 192х120
Высота посадочного места (см): 40
Каркас: Фанера / Мебельная плита
Нагрузка на спальное место (кг): 250
Вес (кг): 27
Количество заводских упаковок: 1

Материал обивки: Велюр
Механизм: Кемпинг
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / Мебельная плита
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Габариты (см): 134х83х80
Спальное место (см): 192х120
Высота посадочного места (см): 40

Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина830 мм
  • Длина1340 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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