Характеристики товара
Описание
Слим Kids Модный, компактный и функциональный диван Уникальная авторская разработка дизайнеров и технологов D1 - стильный, компактный и уютный диван Слим Kids. Модель выполнена в стиле минимализм и является универсальной по дизайну. В качестве обивки выступает мягкий и практичный велюр. А подлокотники и съемные подушки украшены актуальным контрастным кантом. Деревянные опоры придают дивану современный силуэт и облегчают уборку. Благодаря небольшим габаритам и функциональности Слим Kids отлично впишется в детскую комнату, небольшую квартиру-студию или на дачу.
МЕХАНИЗМ
Все элементы продуманны и функциональны. Простая и надежная конструкция подходит для ежедневного использования. Механизм трансформации «Кемпинг» позволяет получить широкое удобное спальное место.
ОСНОВАНИЕ
Качественный высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань. Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).
Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.
Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина830 мм
- Длина1340 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветрозовый, серый
- Страна изготовленияРоссия