Снеговик Lumi с подсветкой

6 оценок

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Снеговик Lumi с подсветкой

4.2
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Снеговик Lumi с подсветкой – это светильник, выполненный из полиэтилена низкого давления и оснащенный светодиодным элементом в нижней части корпуса. Свет, излучаемый лампой, равномерно рассеивается через полупрозрачный пластик и создает мягкий декоративный эффект.

В зависимости от выбранной вами модели подсветка может работать в двух режимах:

  • LED. Нерегулируемый белый цвет свечения;
  • RGB. Разноцветное свечение с возможностью смены оттенка при помощи пульта дистанционного управления.

Светодиодный элемент, помещенный внутрь пластикового корпуса, хорошо защищен от влаги, воды и пыли. Светильники соответствуют стандарту изоляции IP-65 и могут устанавливаться даже вблизи бассейнов и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Изделия подключаются к обычной 220-вольтовой электросети. Для автономной работы можно докупить аккумуляторы. На полном заряде батарея обеспечивает до 10 часов непрерывной работы светильника.

Сферы применения снеговиков Lumi с подсветкой:

  • Ландшафтный дизайн;
  • Украшение искусственных водоемов;
  • Декорирование клубов, ресторанов, гостиниц;
  • Домашний интерьер;
  • Оформление праздников, событий, корпоративов и вечеринок.

Устанавливать светильники можно на пол без дополнительных креплений, на мягкий грунт с использованием ландшафтных креплений, а также на стены при помощи подвесов. Монтажные элементы докупаются отдельно.

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Материалполиэтилен
  • Вес1.5 кг

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 7090
220V RGB/W 8290
Аккумулятор RGB/W 9490

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