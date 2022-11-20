Снеговик Lumi с подсветкой – это светильник, выполненный из полиэтилена низкого давления и оснащенный светодиодным элементом в нижней части корпуса. Свет, излучаемый лампой, равномерно рассеивается через полупрозрачный пластик и создает мягкий декоративный эффект.
В зависимости от выбранной вами модели подсветка может работать в двух режимах:
Светодиодный элемент, помещенный внутрь пластикового корпуса, хорошо защищен от влаги, воды и пыли. Светильники соответствуют стандарту изоляции IP-65 и могут устанавливаться даже вблизи бассейнов и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Изделия подключаются к обычной 220-вольтовой электросети. Для автономной работы можно докупить аккумуляторы. На полном заряде батарея обеспечивает до 10 часов непрерывной работы светильника.
Сферы применения снеговиков Lumi с подсветкой:
Устанавливать светильники можно на пол без дополнительных креплений, на мягкий грунт с использованием ландшафтных креплений, а также на стены при помощи подвесов. Монтажные элементы докупаются отдельно.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|7090
|220V
|RGB/W
|8290
|Аккумулятор
|RGB/W
|9490
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