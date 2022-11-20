Характеристики товара
Описание
Стол «Сочи-2» имеет столешницу с закругленными углами, и комплектуется опорами двух типов цветов: Белый/Венге.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина850 мм
- МатериалЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
Стол «Сочи-2» имеет столешницу с закругленными углами, и комплектуется опорами двух типов цветов: Белый/Венге.
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