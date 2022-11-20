Товар в корзине. Перейти
«Сочи-2» стол - фото 1«Сочи-2» стол - фото 2

«Сочи-2» стол

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории «Сочи» стол
«Сочи» стол
Следующий «Ольга» № 3 шкаф
«Сочи» стол

Характеристики товара

Описание

Стол «Сочи-2» имеет столешницу с закругленными углами, и комплектуется опорами двух типов цветов: Белый/Венге.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина850 мм
  • МатериалЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Письменный стол Уно орехНастоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Письменный стол Уно орех

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Campi Настоящее фото товара Стол Campi , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена
9

Стол Campi

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Абба, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
14

Гримерный столик с зеркалом Абба, бук

Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
11

Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый

Туалетный стол СорентоНастоящее фото товара Туалетный стол Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
12

Туалетный стол Соренто

Трельяж Ника-люксНастоящее фото товара Трельяж Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
13

Трельяж Ника-люкс

Настоящее фото товара Туалетный стол Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
9

Туалетный стол Ника-люкс

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Liman, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Кресло Liman, капучино

Настоящее фото товара Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
12

Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук

Настоящее фото товара Стул Виота 217, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
12

Стул Виота 217, серый

Настоящее фото товара Стул Kenner 150 KS, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 520
Оптовая цена
10

Стул Kenner 150 KS, фиолетовый

Стул Логан велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Логан велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Логан велюр пыльно-голубой

В наличии 31 шт.
Диван Халден угловой (4 модуля)Настоящее фото товара Диван Халден угловой (4 модуля), произведённого компанией ChiedoCover
от144 490
Оптовая цена
9

Диван Халден угловой (4 модуля)

Стул пластиковый Maya, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Maya, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Maya, черный

В наличии 7 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди