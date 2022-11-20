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Софа Victoria - фото 1

Софа Victoria

14 оценок
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Диванетка Эмпайр
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Диванетка Эмпайр

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина2210 мм
  • Глубина1040 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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