Характеристики товара
Описание
В комплекте:
- ель дизайнерская украшенная искусственная
- подставка
- шишки натуральные сибирские
- полотно для укрытия подставки
- дизайнерские игрушки елочные
- высококачественная световая гирлянда
В комплекте:
Ель дизайнерская украшенная Light Pink
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Ель дизайнерская украшенная Winter Star
Ель дизайнерская украшенная Candy Pink
Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas
Ель дизайнерская украшенная White and Red
Ель дизайнерская украшенная Gold and Red
Ель дизайнерская украшенная Carnavale
Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold
Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold
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