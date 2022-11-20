Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Высота90 мм
Стол Миллер 160
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Стол Маргит
Стол Edson
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стол Лофт Бабочка
Журнальный столик Финика M Дуб мадейра топаз
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый